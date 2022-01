«Das wird einfach nur bombastisch»

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Olympische Spiele?

TV-Bilder von Simon Ammann an den Spielen von 2010.

Mit welchem Motto reisen Sie nach Peking?

Corona. (Lacht.) Das ist momentan ja leider fast das grösste Thema. Mein eigenes Motto ist: «Alles zeigen, was ich draufhabe.»

Was darf in Ihrem Reisegepäck nicht fehlen?

Mein Handyladekabel.