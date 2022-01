Dieser Bubiker hat sich beim Meister etabliert

Letzten Sommer stieg er vom NLB-Verein Stäfa zu Pfadi, dem Meister, auf. In der halben Saison, die er bisher in Winterthur gespielt hat, bestätigte Noam Leopold sein Talent: Der Linksaussen ist schnell, sprungstark, effizient, hat das Auge für die Situation und die Varianten in den Würfen.



Kurz: Der 19-Jährige ist einer, der auf seiner Position eine sehr schöne Karriere vor sich haben kann.