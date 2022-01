Dieser Oberländer Trainer verhilft Ski-Ass Corinne Suter zu ihren Erfolgen

Sein Name klingt so gar nicht nach Zürcher Oberland: Dominique Pittet. Ein in die Region gezügelter Westschweizer – oder allenfalls ein Walliser? «Ich habe vom Vater her welsche Wurzeln. Doch bereits meine Grosseltern waren nach Zürich gezogen», sagt er.

Pittet ist in Hinteregg aufgewachsen. Umso bemerkenswerter ist deshalb, dass er beim Verband Swiss Ski als Trainer tätig ist. Den Status eines Exoten, weil er nicht aus einer Berggegend kommt, hat er aber längst nicht mehr.