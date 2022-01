Wigger feiert im Sekundenkrimi seine Medaillenpremiere

So mag er es: eine anspruchsvolle Loipe, prächtiger Pulverschnee, Sonnenschein. Nicola Wigger sagt: «Für mich sind das die perfekten Bedingungen zum Angreifen.» Und das tat der 20-Jährige aus Gibswil. In seine ersten Titelkämpfe bei der Elite stieg er mutig und bis in die letzte Muskelfaser motiviert.