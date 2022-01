Die Tour de Suisse kommt 2022 in die Region

Die Tour de Suisse gastiert erneut in der Region. Am 12. Juni fällt der Startschuss zur Schweizer Landesrundfahrt auf der Forch, wie die Tour-Organisatoren mitteilen. Die erste Etappe besteht aus einem Rundkurs, der über den Pfannenstiel Richtung Grüningen führt und voraussichtlich vier Mal absolviert wird.

Bereits am Vortag findet auf dem Startgelände die Teampräsentation statt. Als Organisator in fungiert ein Verein aus Küsnacht.

Damit führt die Tour de Suisse zum zweiten Mal in Serie durch die Region. Im letzten Jahr passierte das Feld in der 2. Etappe von Neuhausen am Rheinfall nach Lachen das Oberland und das Tösstal.