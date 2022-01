Kuhn verteidigt seinen Titel souverän

Einige starke Herausforderer waren zwar am Start. Am Schluss aber vermochte am Sonntag niemand Kevin Kuhn das Wasser zu reichen. Der 24-jährige Gibswiler verteidigte an der SM in Steinmaur seinen Elite-Titel aus dem Vorjahr souverän.



Kuhn nahm der Konkurrenz im Zürcher Unterland eine halbe Minute und mehr ab. 2021 hatte der Fahrer des belgischen Teams Torman in Hittnau SM-Gold geholt.

Der Oberländer scheint rechtzeitig vor der WM von Ende Januar in Fayetteville (USA) in Topform zu kommen. Beim letzten Weltcup im niederländischen Hulst hatte er als Zwölfter die Top Ten nur knapp verpasst.

Nun wurde der Tösstaler an der SM seiner Favoritenrolle vollumfänglich gerecht. Auf der Strecke in Steinmaur, auf der es für die Fahrer kaum einen Moment der Erholung gab, setzte sich das Schweizer Quer-Aushängeschild früh von der Konkurrenz ab.

Nach der zweiten Runde wies er auf Timon Rüegg, den ersten Verfolger, ein Polster von rund 20 Sekunden auf. Dieses baute Kuhn zwischenzeitlich auf fast 50 Sekunden aus.