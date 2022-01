Herzprobleme zwingen Schlumpf zur Pause

Seit sie die Erkrankung auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht hat, tröpfeln die Genesungswünsche fast im Minutentakt herein. Im sozialen Netzwerk. Oder per WhatsApp und Mail.



Die zahlreichen Rückmeldungen sind ein Aufsteller für Fabienne Schlumpf. Die Wetziker Marathonläuferin zeigt sich zugleich erstaunt darüber, wie viele Personen die Nachricht bewegt hat, dass sie an einer Herzmuskelentzündung leidet. Und darum für unbestimmte Zeit pausieren muss.