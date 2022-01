Darum ist Uster auf Playoff-Kurs

Direkt hinter den üblichen «Verdächtigen» an der NLA-Tabellenspitze liegt mit dem UHC Uster ein Team, das wohl niemand da oben erwartet hat. Von Platz fünf aus hätte die Mannschaft von Simon Meier am Samstag ihr Restprogramm in Angriff genommen.



Die Partie gegen Thun aber wurde coronabedingt abgesagt. Was nichts an der Tatsache ändert: Die Ustermer sind die posi­tive Überraschung der Saison. Und haben sich im Kampf ums Playoff-Ticket eine vielversprechende Ausgangslage geschaffen.