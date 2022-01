Beim EHC Dübendorf hat sich die Lage entspannt

Verschoben und nochmals verschoben. Weder zum MSL-­Meisterschaftsspiel am 22. Dezember in Arosa noch zum Cup-Halbfinal am 29. Dezember in St-Imier konnte der EHC Dübendorf antreten.

Grund dafür waren Corona-Fälle im Team – und auch wenn die Partien ­reglementarisch womöglich hätten durchgeführt werden können, einigte man sich aus Sicherheitsgründen darauf, sie zu verschieben.