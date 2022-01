Hinwiler Extremruderer auf Siegeskurs

Sie heissen Roman Möckli, Ingvar Groza, Samuel Widmer und Jan Hurni, und gemeinsam sitzen sie in einem Boot: Am 12. Dezember sind die vier Freunde in La Gomera in See gestochen, um ihre bisher grösste Herausforderung zu meistern.

5000 Kilometer legen sie bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge rudernd zurück, wobei sich das Quartett nicht damit begnügen will, am Wettkampf einfach nur teilzunehmen. Es will das Ziel in Antigua als erstes der 36 gestarteten Boote erreichen.