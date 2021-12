Diese Ereignisse bewegten im Regionalsport

Jeannine Gmelin gewinnt am 11. April an der EM in Varese die Bronzemedaille im Skiff. Damit weiss die Ustermer Ruderin, dass sie weiterhin zur Weltspitze gehört. Der grosse Traum geht allerdings nicht in Erfüllung. An den Olympischen Spielen in Tokio verpasst Gmelin eine Medaille und wird wie fünf Jahre zuvor in Rio de Janeiro Fünfte. (Foto: Swiss Rowing/Detlev Seyb)