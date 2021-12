«Das kam schon sehr überraschend»

Die Meldung, dass Sie im Aufgebot für die Tour de Ski stehen, kam am 25. Dezember. Wussten Sie schon vor Weihnachten von ihrem Glück?

Nicola Wigger: Nein, ich wusste es auch nicht früher. Ich wusste zwar, dass ich erster Ersatz bin. Aber es kam dann in diesem Moment schon sehr überraschend. Ich war gerade mit der Familie am Essen, als das Telefon klingelte und mir mitgeteilt wurde, dass ich am nächsten Tag um 8 Uhr daheim losfahren muss.