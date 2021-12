Wie Peter aus Rückschlägen Erfolge machte

Unbegründet war die Zuversicht nicht. Peter legte einen ordentlichen Saisonstart hin, hat jetzt schon fast so viele Punkte gesammelt wie in der kompletten letzten Saison und zeigte mit einem 18. Rang in Klingenthal, dass seine hohen Ambitionen durchaus berechtigt sind. Sein Olympia-Ticket hat er sich damit auch schon gesichert.

Doch dann, ausgerechnet vor der Vierschanzentournee und in einem Moment, in dem sich der Fischenthaler wirklich gut in Form fühlte, verletzte er sich erneut.