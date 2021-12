Das fast perfekte Märchen der Fabienne Kocher

epa04370386 Fabienne Kocher of Switzerland (white) in action against Elmira Akishova of Kyrgyzstan (blue) during the women's -57kg category elimination bout at the Judo World Championships at the Traktor Arena in Chelyabinsk, Russia, 27 August 2014. EPA

Fabienne Kocher schaffte es dank einem Vorsprung von sieben Punkten nach Tokio.

Foto: Keystone