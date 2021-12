Peter verletzt sich schon wieder am Knie

Es ist keine Hiobsbotschaft, aber eine schlechte Nachricht: Dominik Peter hat sich eine Meniskusverletzung am rechten Knie zugezogen und muss bis Ende Jahr pausieren. Damit verpasst der 20-jährige Fischenthaler die Vierschanzentournee, die am nächsten Mittwoch in Oberstdorf beginnt.

In Oberstdorf war es, wo Peter sich diesen Montag verletzte, als er im Kraftraum in die Hocke ging. Ein MRI in Zürich zeigte am Mittwoch einen Riss am inneren Meniskus des rechten Kniegelenkes.

Es ist jenes Knie, das bisher noch gesund war. Am linken Knie hatte sich Peter in der Spitzensport-RS im Mai verletzt, der Meniskus war zersplittert und wurde operiert, es folgte eine längere Reha-Phase.