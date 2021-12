Der letzte Run der Isabel Derungs

Ihr Palmarès lässt sich durchaus sehen. Nebst mehreren Podestplätzen gewinnt sie 2019 den Weltcup-Anlass auf der Seiser Alm.

Ein Olympia-Diplom in Sotschi

Weitere Höhepunkte sind die Teilnahmen an Weltmeisterschaften mit mehreren Top-Ten-Plätzen. Und natürlich die Olympischen Spiele von 2014 in Sotschi, wo sie im Slopestyle beachtliche Achte wird.

«Keine Sorge, ich gehe nicht weg», schreibt Derungs in ihrem Abschiedsbeitrag auf Instagram. Denn für die mittlerweile in Zürich lebende Riedikerin ist sogleich klar, dass sie Swiss-Ski auch in der Zukunft verbunden sein will.