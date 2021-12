Fast alle Amateurligen unterbrechen den Spielbetrieb

Nun ruht der Spielbetrieb für die Wetziker ebenso wie für die beiden Zweitligisten Illnau-Effretikon und Dürnten Vikings. Die bis am 27. Januar geplanten Spiele werden nicht nachgeholt.



Für den EHCW sind die sportlichen Konsequenzen daraus vorerst verkraftbar. Zwei Partien der Qualifikation würden für ihn nach dem Ende der Pause im neuen Jahr noch anstehen – auswärts gegen Rheintal und Prättigau.

Von einem Playoff-Platz kann das Team von Christian Modes sicher nicht mehr verdrängt werden. Die Rangliste wird dabei nach Punkten pro Spiel berechnet – Wetzikon liegt auf dem 2. Rang.

EHCW darf noch hoffen

Nur: Falls die aktuellen Massnahmen vom Bund bis nach dem 10. Februar verlängert oder verschärft werden, sagt der Verband die unterbrochenen Meisterschaften komplett ab. Das hat er bereits festgelegt.

Für die Wetziker, die in die höchste Amateurliga aufsteigen wollen, wäre dies bitter. Denn das Reglement sagt: Kann man die Qualifikation nicht zu Ende spielen, gilt die Rangliste mit den Punktequotienten – in diesem Fall würden also die Pikes Oberthurgau den Wetzikern vor der Sonne stehen.

Es wäre das dritte Mal in Serie, dass der EHCW seine Aufstiegsträume begraben müsste, weil die Meisterschaft abgebrochen wird.