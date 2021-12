Dübendorfer Rumpfteam überzeugt im Wallis

Das Glattaler Rumpfteam holt sich mit einer cleveren Leistung die Punkte in Martigny. Dübendorf lag in der 47. Minute 5:2 in Front, ehe die mit vier Formationen spielenden Walliser – die eben ihr Dossier für einen Aufstieg in die Swiss League eingereicht haben – mit frischeren Kräften nochmals näher kamen. Am Ende nahm sich Martigny aber mit Disziplinlosigkeiten die Chance auf ein Comeback selbst.