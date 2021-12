Jung, unerschrocken – und Weltspitze

Verspätung hatte er nur bei der Siegerehrung. Noch ist Antonio Djakovic offenbar die Abläufe an Grossveranstaltungen nicht gewohnt. Als am ersten Tag der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi die Medaillenzeremonie für das Rennen über 400 m Crawl anstand, fehlte er. Falsche Hose, hiess die Begründung.