«Ich bin sehr ehrlich mit mir und sicher zu hart»

Sie sind 32, so schnell wie nie und seit den Olympischen Spielen im Juli pausenlos an Wettkämpfen. Sind Sie adrenalinsüchtig?

Maria Ugolkova: (lacht) Das sind wir doch alle! Oder nicht? Ich schwimme einfach gern, ich liebe das Gefühl des Wassers, und ich liebe den Wettkampf. Ja, ich bin sicher ein wenig adrenalinsüchtig, wobei ich das Wort süchtig nicht mag. Ich glaube, dass ich bei allem, was ich sonst täte, wenn ich nicht schwimmen würde, auch so wäre. Möglichst das Beste herausholen. So ist mein Charakter.