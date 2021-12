Es geht ohne Wunsch-Szenario weiter

2G oder 3G? Kürzlich mussten sich die Amateurklubs entscheiden, welches Modell sie in ihren Stadien vorerst bevorzugen. Es war eine Wahl, die es durchaus in sich hatte.



Das Entscheidende dabei: Wendet ein Klub 2G an, gilt die Regel für alle. Anders als in den Profiligen dürfen ungeimpfte Spieler und Staff-Mitglieder in diesem Fall die Stadien nicht mehr betreten.

Das hat sportliche Konsequenzen. Mannschaften mit tieferer Impfquote sind geschwächt.

Einige Vereine in der höchsten Amateurliga MSL bemängelten daraufhin, der Verband lasse sie bei dieser Entscheidung im Stich. Im Wissen, dass nicht die Regio League die Rahmenbedingungen diktiert, sondern der Bund und die Kantone.

Der Verband entgegnete, man habe den MSL-Klubs keine Vorschriften machen wollen in einem Bereich, in dem Spielraum vorhanden sei. Einig war man sich aber in einem Punkt: Eine einheitliche Lösung wäre wünschenswert.