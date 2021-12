Mit einem Schub nach Engelberg

Der Heimweltcup in Engelberg – das ist einer der Saisonhöhepunkte für Dominik Peter. Am Freitag geht es für den Fischenthaler los mit der Qualifikation, am Samstag und Sonntag geht es dann um Weltcup-Punkte.

Und Peter nimmt die kurze Fahrt nach Engelberg guter Dinge in Angriff. Denn am letzten Sonntag in Klingenthal erreichte er als 18. sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis nach dem 16. Rang, den er im Dezember 2020 im russischen Nischni Tagil geholt hatte.