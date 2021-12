Das ist unser Verdikt zur Sauber-Saison

Das Ende in Abu Dhabi am letzten Sonntag passte zur Saison: Erst musste Kimi Räikkönen sein Auto wegen technischer Probleme in der Box parkieren, wenig später tat der C41 von Antonio Giovinazzi keinen Wank mehr.

Es war der einzige Alfa-Doppelausfall in diesem Jahr, aber bei Weitem nicht der einzige Doppelnuller. Lediglich in 6 von 22 Rennen holte das von der Hinwiler Sauber Motorsport AG betriebene Team WM-Punkte. Unter dem Strich waren es 13 Zähler und der 9. Schlussrang. Nur das Haas-Team mit seinem völlig inferioren Auto liess Alfa Romeo hinter sich. Das ist viel zu wenig.