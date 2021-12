Nur nichts überstürzen

Eigentlich wäre Natalie Schär am Wochenende gerne in Italien gewesen. Doch die Europacup-Rennen im Trentino wurden gestrichen. Das fuchst die Nänikerin.



Weil sie ihren Sport logischerweise nicht wegen des Trainings, sondern wegen der Wettkämpfe betreibt. Ganz besonders aber auch, weil sie positive Erinnerun­gen an ihren letzten Aufenthalt in Passo San Pellegrino hat.

­Mitte März raste Schär erstmals auf zweithöchster Stufe aufs ­Podest. Dritte wurde die frühere Alpinfahrerin. Und setzte damit zum Ende ihres ersten kompletten Europacup-Winters ein Zeichen.