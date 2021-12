Usters Judo-Frauen mit Exploit zu Silber

Die Begeisterung von Robert Wakiyama ist förmlich zu spüren. Der Präsident des Judo-Clubs ­Uster spricht von einer «elektrisierenden Stimmung» in Neuenburg. «Es war richtig toll, wieder Teamfights zu spüren», sagt er.

Mit gutem Grund. Zwei Jahre ist es her seit der letzten Mannschafts-SM. Und die Neuauflage fand für einmal nur an einem Wochenende statt. In einer regulären Saison schaffen es jeweils nur die vier besten Männer- und Frauenteams ans «Final-Four»-­Turnier.