Der Härtetest kommt zur rechten Zeit

Beim Spiel zum Jubiläumsfest versauten sie dem EHC Frauenfeld die Party. 4:3 nach Verlängerung gewann der EHC Wetzikon im Herbst bei der 75-Jahre-Feier der Thurgauer. Und setzte damit früh in der Erstliga-Saison ein Ausrufezeichen.



Am Samstag treffen die zwei Topteams erneut aufeinander. Es ist fraglos das attraktivste Duell, das die Ostgruppe derzeit zu bieten hat. Die zwei Mannschaften besitzen viel Qualität, lösen ihre Aufgaben gerne mit spielerischen Mitteln. Und das erhöht den Reiz: Sie sehen beide ihre Zukunft in der höchsten Amateurliga MSL.