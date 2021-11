Sie mögen sich, aber es passte einfach nicht mehr

Nun ist es also doch passiert: Shaip Krasniqi ist nicht mehr Trainer des FC Rüti. Lange hatte der Klub an ihm festgehalten, Präsident Roger Simonelli stärkte ihm den Rücken auch im Sommer nach dem Abstieg aus der 2. Liga interregional. Jetzt aber liegt das Team zur Winterpause erneut in der Nähe der Abstiegsplätze – und es kommt zur Trennung. Krasniqi und sein Assistent Khassam Chai werden in der Rückrunde die Equipe nicht mehr betreuen.