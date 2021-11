Kubica und der zweite Titelsponsor bleiben in Hinwil

Seit zwei Jahren besteht die Partnerschaft mit den Polen, die den Hinwilern mehrere Millionen an Sponsorengeldern einbringen dürfte. Zwar ist auch Kubicas Verpflichtung mit diesem Sponsoring verknüpft. Doch der bald 37-Jährige, der 2008 in Kanada für den bisher einzigen Sauber-Sieg sorgte, spielt auch eine Rolle in der Entwicklung des Simulators, der seit 2020 in Hinwil steht. Dessen Entwicklung wurde durch die Pandemie so verlangsamt, dass er dem Team noch nicht die gewünschte Unterstützung bieten kann.

Die Budgetobergrenze in Sicht

Bemerkenswert ist aber vor allem, dass es den Hinwilern trotz sportlichem Krebsgang gelingt, sich für die nächste Saison vielversprechend aufzustellen. Die Geldzuflüsse von Alfa Romeo, Orlen und vom Umfeld des neuen chinesischen Piloten Guanyu Zhou dürften es dem Team erlauben, das im nächsten Jahr reglementarisch auf 140 Millionen Dollar (derzeit gut 130 Millionen Franken) gedeckelte Budget auch effektiv auszuschöpfen. Bisher war Alfa Romeo «weit darunter», wie Teamchef Frédéric Vasseur verschiedentlich sagte.