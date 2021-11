Beste Unterhaltung des UHC Uster

Der UHC Uster nutzte am Samstagabend die Gelegenheit, um im Rahmen der Uster Games vor schöner Zuschauerkulisse beste Werbung in eigener Sache zu machen. Mit dem 8:3 über Zug United triumphierte er erstmals in dieser Saison gegen eines der Top-6-Teams und sorgte dabei mit einem spektakulären Schlussdrittel erst noch für ausgezeichnete Unterhaltung.

Dabei verlief die NLA-Partie über lange Zeit äusserst ausgeglichen. Sinnbildlich dafür war eine Szene in der 52. Minute. Schon wollte der Ball im Ustermer Netz zappeln, doch da schnellte noch reflexartig die linke Hand des Keepers Nicola Brütsch hervor und verhinderte in Unterzahl den erneuten Zuger Ausgleichstreffer durch Alexander Larsson. Und dies nur kurz nachdem Claudio Schmid das Heimteam mit seinem Tor zum 4:3 zum dritten Mal in Führung gebracht hatte.

Die schnelle Reaktion

Die Parade war ungemein wichtig. Anstatt dass die Zentralschweizer mit dem Momentum auf ihrer Seite in die Schlussphase steigen konnten, mussten sie keine Minute später einen Doppelschlag in Form der Treffer von Markus Kulmala und Dreifachtorschütze Schmid innerhalb von drei (!) Sekunden hinnehmen, was die Vorentscheidung zugunsten der Ustermer bedeutete.

Der folgende Versuch der Zuger mit einem sechsten Feldspieler anstelle von Torhüter Petter Nilsson war geprägt durch eine weitere Glanztat Brütschs gegen Larsson. Dieser wurde wohl aufgrund der Vielzahl seiner vom UHCU-Goalie zunichte gemachten Torchancen in dieser Begegnung während der Nacht wohl von Alpträumen in Form des Ustermer Trikots mit der Nummer 37 heimgesucht – und endete mit dem Treffer Klauenböschs zum 7:3 ins leere Gehäuse.

Patrik Dóža setzte eine gute Minute vor der Schlusssirene mit seinem dritten Treffer des Abends noch einen drauf. Zuvor konnte der Tscheche zweimal bei Powerplay-Situationen erfolgreich reüssieren, wobei er beide Male von der rechten Seite ein Zuspiel seines Landsmanns Martin Pražan per Onetimer unhaltbar für Nilsson ins Tor der Zuger hämmerte.

Drei starke Linien als Basis

Tschechen-Power(play) – eine neue Waffe im Ustermer Team? Pražan relativierte: «Klar ist es toll, in Überzahl jemand wie Patrik neben sich zu haben, aber darf das nicht unsere einzige Powerplayvariante sein. Es braucht verschiedene Spielzüge, die wir im Training üben.» Und was war die Basis für den Erfolg? «Für uns ist es wichtig, dass wir bis ins letzte Drittel dranbleiben, damit wir eine Siegchance haben. Und heute haben alle drei Linien über die 60 Minuten gut gespielt und ihren Job erledigt.»

So gesehen fast etwas schade, folgt nun eine vierwöchige, weltmeisterschaftsbedingte Pause. (Philipp Wyss)