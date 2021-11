Peter peilt überall das Maximum an

Vielleicht ist es ja ein gutes Omen: Die Weltcup-Saison beginnt am Wochenende in Nischni Tagil – also an jenem Ort in Russland, wo Dominik Peter bisher sein bestes Weltcup-Ergebnis erreicht hat. 16. wurde der Fischenthaler dort vor einem Jahr. «Es ist eine coole Schanze», sagt Peter. Ihm passt die Umgebung, vor allem aber liegen ihm die winterlichen Bedingungen bei Temperaturen deutlich unter Null grad – «so etwas mag man als Wintersportler einfach.»

Es ist eine lange und intensive Saison, die rund 2000 Kilometer östlich von Moskau ihren Anfang nimmt. An fast jedem Wochenende ist der Weltcup-Tross bis Ende Januar im Einsatz, ehe die Olympischen Winterspiele in Peking anstehen. Für sie hat Peter mit seiner Junioren-WM-Bronzemedaille im letzten Winter schon die halbe Qualifikation geschafft.

Taktieren will er nicht

Während letzte Saison der Kräftehaushalt noch ein Knackpunkt war macht sich Peter darum nun keine Sorgen mehr, seit er den Spitzensport als Vollzeitjob betreibt und nebenher nicht mehr im Büro arbeitet. Seine Batterien sind voll und Peter ist bereit für den Saisonstart. Das Knie, das nach einem Meniskusschaden im Mai operiert worden war, bereitet dem Fischenthaler schon länger keine Probleme mehr.