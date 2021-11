Warum das Radquer Hittnau abgestuft wurde

So etwas hat Seltenheitswert. Zum dritten Mal in diesem Jahr organisiert der VC Hittnau das Radquer, das mit der Strecke am Schlosshügel zu den Klassikern der Schweizer Szene gehört. Im Januar fanden hier schon zwei Rennen statt, die Schweizer Meisterschaften als Saisonabschluss und zuvor der Final der Crosstour. Beide Male siegte der Gibswiler Kevin Kuhn.

Nun ist vieles anders. Kuhn wird nicht am Start stehen – denn am selben Tag findet im belgischen Koksijde ein Weltcuprennen statt. Und die Crosstour gibt es mittlerweile nach dem Ausstieg von Hauptsponsor EKZ nicht mehr.