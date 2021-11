Der Rückschritt spornt Natalie Maag an

Natalie Maag ist seit Anfang November da, wo sie in vier Monaten auch wieder sein will: in Yanqing. Rund 85 Kilometer entfernt vom Pekinger Stadtzentrum finden im Februar an den Olympischen Spielen 2022 die Rodel- und Bobwettbewerbe statt. Bis dahin wird die Weltcup-Saison nach neun Stationen in sechs Ländern bereits beendet sein, die am Wochenende mit dem Rennen in China den Anfang nimmt.