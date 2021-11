Zhou fährt künftig für Sauber

Nun ist es also offiziell: Das Hinwiler Team Alfa Romeo hat für die nächste Saison den Chinesen Guanyu Zhou verpflichtet. Damit setzt Teamchef Frédéric Vasseur für 2022 auf ein komplett neues Fahrerduo. Für den Ende 2021 zurücktretenden Kimi Räikkönen hat der von der Sauber Motorsport AG betriebene Rennstall bereits dessen finnischen Landsmann Valtteri Bottas verpflichtet. Für Antonio Giovinazzi ist nach drei Saisons kein Platz mehr. Die Formel-1-Karriere des Italieners ist damit fürs Erste vorbei.

In der Formel 2 gehört er zur Spitze

Dafür beginnt jene von Guanyou Zhou. Dass der 22-Jährige aus Schanghai das Zeug hat, um auf höchster Stufe bestehen zu können, beweist er derzeit in der Formel 2. Vier Rennsiege und 14 weitere Podestplätze sammelte er in seinen bisher drei Saisons in der höchsten Nachwuchsklasse, und in dieser Saison hat er Chancen auf den Titel. Derzeit ist Zhou Gesamt-Zweiter.