Ohne Selbstvertrauen und mit angezogener Handbremse

Für die Ustermer Erstliga-Handballer war das erste Cupspiel der Saison auch gleich das letzte. In der 1. Hauptrunde scheiterten die Ustermer an Ligakonkurrent Fortitudo Gossau 2 26:30. Die Ustermer, die nicht in Bestbesetzung antreten konnten, wurden insbesondere in der ersten Hälfte von einer agilen und schnellen Gästemannschaft klar in den Schatten gestellt. Insbesondere in der Verteidigung blieb die gewohnte Sicherheit weitgehend aus. Die Gossauer kamen mit ihrem attraktiven Kombinationsspiel immer wieder zu guten Wurfpositionen und nutzten diese auch. In der Pause lagen die Ustermer bereits 11:17 zurück, zeigten dann aber in der zweiten Hälfte Charakter und deuteten an, dass deutlich mehr in ihnen steckt. Am Donnerstag in der Meisterschaft wollen sie sich gegen denselben Gegner für die Cup-Niederlage revanchieren.

Trotz der diskussionslosen Niederlage waren im Spiel Usters auch ein paar Lichtblicke zu sehen. Auf den Flügelpositionen erzielte der junge Dionys Domeisen drei sehenswerte Treffer, Nicolas Kleisner verteidigte stark und untermauerte seine aufsteigende Form am rechten Flügel mit vier gut herausgespielten Treffern. Im Rückraum scheint der Trainingsrückstand von Peter Balsiger beinahe aufgeholt zu sein. Er zeigte sich mit 7 Treffern in guter Spiellaune.