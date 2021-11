Laupen und Glattal rücken den Playoffs wieder näher

In der Doppelrunde vom Wochenende liess Erstliga-Mitfavorit Pfannenstiel zum zweiten Mal in dieser Saison Federn in Form einer Niederlage nach Verlängerung. Am Samstag verlor das Team von Trainer Marc Werner das Heimspiel gegen die Jona-Uznach Flames 4:5. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten sie nach 50 Sekunden in der Verlängerung. Es waren zwei verschenkte Punkte: Trotz spielerischer Überlegenheit verstand es Pfannenstiel nicht, den aufopferungsvoll kämpfenden Gegner in die Schranken zu weisen. Eine 4:2-Führung nach 50 Minuten brachte «Pfanni» nicht über die Zeit.

Am Sonntag erledigte der Oberländer Erstligist seine Pflicht gegen Schlusslicht Frauenfeld mit einem deutlichen 7:1-Erfolg. Nach etwas fahrigem Start und einigen wichtigen Paraden von Torhüter Weber trat «Pfanni» dominant auf, ging nach einer Viertelstunde per Doppelschlag 2:0 in Führung und geriet danach nicht mehr in Gefahr, die Begegnung noch aus der Hand zu geben. Dank dem Sieg bleibt der UHC Pfannenstiel auf Rang 3 und ist in Tuchfühlung mit der Spitze. Leader Bülach hat drei Punkte mehr auf dem Konto. (zo)