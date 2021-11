Laupen feiert dritten Sieg in Serie

Nach fünf Niederlagen in Folge zum Saisonstart feierten die NLA-Frauen des UHC Laupen nun den bereits dritten Sieg in Serie, den ersten nach 60 Minuten notabene. Gegen das weiterhin punktelose Schlusslicht Frauenfeld erfüllten die Laupnerinnen die Pflicht mit ­einem 7:2-Heimerfolg. In der Tabelle bleiben die Oberländerinnen auf dem zweitletzten Rang, verkürzten den Rückstand auf die Playoff-Plätze aber weiter.

Zwar gerieten die Oberländerinnen in der 3. Minute in Rückstand, das Team von Trainer Yves Kempf liess sich darob aber nicht aus dem Konzept bringen. Nach einem Doppelschlag von Va­nessa Kapp und einem Tor von Celine Müller führte Laupen aber bereits nach neun Minuten 3:1 und geriet danach nicht mehr in Gefahr, die Partie aus der Hand zu geben. Nun geht es darum, die gute Form zu konservieren – wegen der Länderspielpause steht die nächste Runde erst in einem Monat an. (zo)