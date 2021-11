Das gute Gefühl der Wermatswiler Olympia-Teilnehmerin

Es war ein kleines, aber feines Feld im Intermédiaire II in Rüti. Die Richter Barbara Gorsler, Kay Knoll und Markus Graf konnten denn auch durchwegs gute Noten vergeben, die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hochstehenden Dressursport. Am Ende setzte sich Estelle Wettstein mit ihrem zehnjährigen Great Escape Camelot mit 70,61 Prozent an die Spitze des Klassements.