Uster stellt seinen Trainer frei – und dieser ist völlig überrascht

Es war eine bittere Niederlage, die Aufstiegsanwärter Uster gegen Phönix Seen kassierte. Am Samstag schien der FCU auf Kurs, führte 4:2 – und kassierte dann noch drei Gegentore. Den Siegtreffer erzielte Phönix dabei erst in der 95. Minute.

Es war das letzte Gegentor für die Ustermer unter Trainer Ursal Yasar. Nach der Partie teilte Sportchef Roland Leemann dem Ex-FCZ-Stürmer mit, dass sich der Klub von ihm trenne. Die Schlussphase gegen Phönix war zwar nicht der Grund dafür, aber steht laut Leemann symptomatisch dafür: Das Team kassiert zu viele Gegentore.