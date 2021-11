Ein Triathlon putzt sich heraus

Es ist Detailpflege der besonderen Art. Doch was macht man nicht alles, um sich herauszuputzen? Einige jedenfalls deutlich mehr als andere.



Oder haben Sie schon einmal mit der Schere Grashalme geschnitten? Blumen auf einer Wiese einen Anstrich verpasst? Mit der Spülbürste auf der Tremola am Gotthardpass die Pflastersteine geputzt? Oder am Furkapass den Staubsauger angeworfen, um eine der engen Kurven von Dreck zu befreien?

Wohl kaum. Die OK-Mitglieder des Swissman Xtreme Triathlon – unter ihnen einige Oberländer – allerdings schon. Sie geben in einem witzigen Kurzfilm des Pfäffikers Sampo Lenzi alles, um die Strecke des internationalen Langdistanztriathlons herauszuputzen.

Aber sehen Sie am besten gleich mal selbst.