Die neue Rolle tut Siegenthaler gut

Sie hat im Kunstturnen schon fast alles gesehen, was es zu sehen und zu erleben gibt. Seit 2014 ist Stefanie Siegenthaler Teil des Nationalkaders, je vier WM- und EM-Teilnahmen hat sie seither hinter sich gebracht.

Aber in diesem Herbst jagt eine neue Erfahrung die andere: Nur drei Wochen, nachdem sich die 23-jährige Bertschikerin an der WM in Japan erstmals überhaupt für einen Mehrkampf-Final qualifiziert hatte, startet sie am Sonntag am Swiss-Cup im Hallenstadion.