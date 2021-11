Jetzt hat er gelernt, zu gewinnen

Die Festivitäten? «Nichts Wildes», sagt Simon Marquart und muss lachen. Er ass mit anderen BMX-Fahrern in einem Steakhouse, später liess der Oberländer den Abend an der Hotelbar ausklingen.



Dabei hätte der 25-Jährige am Sonntag in der Türkei viele Gründe gehabt, ausgelassen zu feiern. Den Triumph im Gesamtweltcup etwa. Die insgesamt drei Weltcup-Siege, die ihm gelangen, nachdem er heuer nach vielen vergeblichen Anläufen erstmals überhaupt in einen Final einziehen konnte. Den starken 4. Platz an der WM. Oder auch die auf den letzten Drücker realisierte Olympia-Premiere.