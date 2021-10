Der erste grosse Titel macht ihn sprachlos

Simon Marquart hat seinem starken Jahr die Krone aufgesetzt. Zum Abschluss der BMX-Saison gewann der Oberländer am Sonntag das Rennen im türkischen Sakarya. Am Samstag war er auf derselben Strecke Fünfter geworden.



Mit seinem dritten Saisonsieg nach den Erfolgen zum Auftakt im italienischen Verona und vor einer Woche wiederum in Sakarya schrieb der 24-Jährige BMX-Geschichte, sicherte er sich doch als erster Schweizer den Sieg im Gesamtweltcup.

Und dies, obwohl er zwei Rennen in Kolumbien ausgelassen hatte.