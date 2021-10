Ugolkova setzt ihren Höhenflug fort

Sie scheint keine Müdigkeit zu kennen. Und ist weiterhin in beneidenswerter Form. Das müssen die Gegnerinnen am vierten und letzten Weltcup der Saison in Kasan zähneknirschend zur Kenntnis nehmen.



Am ersten Tag der Wettkämpfe im Südwesten Russlands feierte Maria Ugolkova über 100 m Lagen einen weiteren Weltcup-Sieg. Es ist der bereits siebte der 32-Jährigen heuer. Einmal mehr unterbot die Athletin des SC Uster Wallisellen zugleich den Schweizer Rekord.



Neben ihrem Lagen-Triumph schwamm die in Uster lebende Ugolkova in Kasan auch über 200 m Delphin aufs Podest. In dieser Disziplin wurde sie Dritte.