«Zu sehen waren nur die Augen – es fehlte eigentlich bloss die Sauerstoffflasche»

Fast einen Monat verbrachte der Tösstaler Anschieber Dominik Schläpfer in China. Der 27-Jäh­rige aus Wila lebte in dieser Zeit mit dem Team um Bobpilot Simon Friedli in einer fast surrealen Blase zur Vorbereitung der Olympischen Spiele in Peking vom Februar 2022 – also fast gänzlich abgeschottet von der Aussenwelt.