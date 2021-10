Mit diesem Titel hat sie nicht gerechnet

Feiner Erfolg für Trailläuferin Katja Zwiker: Dank der schnellsten Gesamtzeit beim Transruinaulta Trailmarathon von Ilanz nach Thusis und beim Transviamala Erlebnislauf, der über 19 Kilometer von Thusis nach Donat führte, gewann die Bäretswilerin den Schluchtenkönigin-Titel.



Drei Läufe an drei aufeinanderfolgenden Tagen – so etwas machte Zwiker im September 2020 anlässlich der Swiss Trail Tour. Gesamthaft meisterte sie damals 107 Kilometer mit 6000 Höhenmetern, Start- und Ziel befanden sich bei jeder Etappe in Lenk.

Anders präsentierte sich das Format der Schluchtenwertung vom Wochenende: Am Samstag ging es von Ilanz aus durch die imposante Rheinschlucht nach Thusis, wo tags darauf das zweite Teilstück begann und durch die Viamala-Schlucht nach Donat am Schamserberg führte. Die Gesamtdistanz: 61,2 Kilometer, garniert mit 2750 Höhenmetern.

Für die beiden Etappen benötigte Zwiker 5:56:59 Stunden und war somit die schnellste Frau. Ihr Vorsprung: nahezu zehn Minuten.