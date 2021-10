Sie ist die Denkerin am Kommandostand

Am Boxenfunk hört man sie nicht. Und doch hat sie das letzte Wort. Ohne Ruth Buscombe geht punkto Rennstrategie beim Hinwiler Team Alfa Romeo nichts – auch an diesem Wochenende in Austin nicht. Und wenn sich nach dem Qualifying vom Samstag die Fahrer gut ­ausruhen, um fürs Rennen fit zu sein, leistet Buscombe noch einiges an Denkarbeit.