Fuchs hat seinen Clooney wieder zu Hause

«Pray for our Clooney!» – «Betet für unseren Clooney!» – mit diesem Post in den sozialen Medien und der Nachricht, dass der Schimmel keine zwei Wochen nach seiner Olympia-Teilnahme in Tokio auf der Weide verunglückt ist, schockte Springreiter Martin Fuchs am 16. August die Pferdesportwelt.