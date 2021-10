Sie könnte schon bald Weltcup-Luft schnuppern

Von Planica nach Gibswil. Vom sogenannten Tal der Schanzen in Slowenien ins Tösstal an die Schweizer Meisterschaften auf der Bachtelblick-Schanze. Solche Wechsel gehören für manche Skispringer zum Alltag. Rea Kindlimann hat mit solchen Her­ausforderungen noch nicht so viel Erfahrung.

Am Donnerstag kehrte sie aus dem Trainings­lager in Planica heim, gestern sprang sie in Gibswil. Sie hatte sich mehr erhofft als die Bronze­medaille. Doch sie kassierte beim ersten Sprung Notenabzüge, weil sie keine Telemarklandung ­zeigte. Der zweite Versuch geriet dann etwas zu kurz.