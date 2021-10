Auf der ständigen Jagd nach neuen Rekorden

epa09511947 Maria Ugolkova of Switzerland celebrates after winning the women's 200-meter butterfly final during the FINA Swimming World Cup at Duna Arena in Budapest, Hungary, 07 October 2021. EPA/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT

Die Ustermerin Maria Ugolkova feierte beim Weltcup in Budapest gleich drei Siege.

Foto: Keystone