Er führt den Rest des Feldes an

Bereits am Mittwoch steht das nächste Weltcup-Rennen in Fayetteville (Arkansas) auf dem Programm. Am Sonntag darauf endet der USA-Abstecher von Kuhn und Co. dann mit dem Rennen in Iowa City.

Da hatte der 23-jährige Tösstaler vor zwei Jahren sein Weltcup-Debüt gefeiert. Er belegte damals den 19. Platz.

«Und der Weltcup ist der wichtigste Cup der Saison. Da hat man auch den Auftrag, diese Rennen zu fahren.» Kevin Kuhn

Kuhn hatte sich auf die Rückkehr in die USA gefreut. Die Rennen seien gut organisiert, fand er. Der Aufwand sei zudem überschaubar, da man innerhalb der USA mit dem Auto zu den einzelnen Stationen reisen könne.

